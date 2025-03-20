Samsung Display победила в патентной войне против китайской BOE по поводу OLED-дисплее...

Samsung Display победила в патентной войне против китайской BOE по поводу OLED-дисплеевКомиссия по международной торговле США (USITC) подтвердила, что китайская компания BOE нарушила патенты южнокорейской компании Samsung Display, связанные с OLED-технологиями.
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