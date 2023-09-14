Обвинение запросило четыре года и девять месяцев колонии, а также штраф в 400 тысяч рублей для бывшего замглавы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя.
В Красноярске идет суд над Олегом Митволем и местными чиновниками
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Неее! Повесить и расстрелять, чтобы другим неповадно было!
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16 час.
Кошмар
Это ещё не всё. Ещё и конфискация на сумму украденного.
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13 час.
Кошмар
Они воровать начинают как только появляется возможность воровать. И как тут проверить его, если до этого он не воровал? Пока не было возможности украсть, был честным человеком. Появилась возможность украсть, украл.
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13 час.
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