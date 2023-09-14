В Красноярске идет суд над Олегом Митволем и местными чиновниками

Это ещё не всё. Ещё и конфискация на сумму украденного.

Кошмар

Они воровать начинают как только появляется возможность воровать. И как тут проверить его, если до этого он не воровал? Пока не было возможности украсть, был честным человеком. Появилась возможность украсть, украл.