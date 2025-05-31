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С 1 июня на аптечных кассах РФ начнут блокировать просроченные медикаменты

С 1 июня на аптечных кассах РФ начнут блокировать просроченные медикаменты

С 1 июня 2025 года вступает в силу новая мера контроля за качеством лекарственных препаратов. При продаже в аптеках будет действовать система автоматической блокировки просроченных и недоброкачественных лекарств.

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