С 1 июня на аптечных кассах РФ начнут блокировать просроченные медикаменты

С 1 июня 2025 года вступает в силу новая мера контроля за качеством лекарственных препаратов. При продаже в аптеках будет действовать система автоматической блокировки просроченных и недоброкачественных лекарств.
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