Китай развернёт первую сеть 6G к концу десятилетия

Первая сеть мобильной связи шестого поколения (6G) появится в Китае к 2030 году. Об этом, как сообщают сетевые источники, заявил Ван Цзяньчжоу (Wang Jianzhou), бывший председатель правления оператора China Mobile и консультант ассоциации GSMA.