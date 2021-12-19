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Китай развернёт первую сеть 6G к концу десятилетия

Китай развернёт первую сеть 6G к концу десятилетия

Первая сеть мобильной связи шестого поколения (6G) появится в Китае к 2030 году. Об этом, как сообщают сетевые источники, заявил Ван Цзяньчжоу (Wang Jianzhou), бывший председатель правления оператора China Mobile и консультант ассоциации GSMA.

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