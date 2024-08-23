Представлен брутальный внедорожник с улучшенной подвеской Ford Everest Tremor 2024

Представлен новый Ford Everest Tremor, который получил ряд улучшил. Ford оснастил его амортизаторами с позиционным датчиком Bilstein как часть переработанной подвески, которая также включает новые пружины.
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