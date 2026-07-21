БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 611 подписчиков

Ночной кошмар Одессы: «Вторичная детонация кукурузы» — это не попкорн, это боеприпасы

Ночной кошмар Одессы: «Вторичная детонация кукурузы» — это не попкорн, это боеприпасы

Бандеровцев жесткими обстрелами портов уже довели до истерики, теперь они готовы просить «морское перемирие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
Торпедой при причальным стенкам, да и всё..
Ответить
1 м.
Traveller
Вова четыре с половиной года берёг всю шайку своих &quot;партнёров&quot;, а тут кто-то вдруг решил нарушить это его согласие?!? Ату его!!!
Ответить
1 м.