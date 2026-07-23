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«Мы ему просто надоели»: Тутберидзе впервые о боли от ухода фигуристов

«Мы ему просто надоели»: Тутберидзе впервые о боли от ухода фигуристов

Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе откровенно высказалась о том, как воспринимает уход своих подопечных в другие тренерские штабы, и объяснила, что, по её мнению, толкает спортсменов на такой шаг.

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