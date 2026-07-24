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«Отведите Starlink»: Захарова ответила Маску на его раздражение дипломатами

«Отведите Starlink»: Захарова ответила Маску на его раздражение дипломатами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила американскому миллиардеру Илону Маску не ограничиваться словесными выпадами в адрес дипломатов, а сделать решительный шаг — отключить спутниковую сеть Starlink на Украине.

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