Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении

Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие Западной группировки войск с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов поразили бронетехнику и живую силу украинских формирований на краснолиманском направлении.

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