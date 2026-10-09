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Xbox создает новое подразделение XP для выхода на рынок кино и ТВ

Xbox создает новое подразделение XP для выхода на рынок кино и ТВ

Игровое подразделение компании Microsoft — Xbox — официально заявило о выходе на рынок кино и телевидения.

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