Директор «Русагро» из Самарской области арестован за взятку в 50 тысяч

Директор оптовой продуктовой компании «Русагро» из Кинель-Черкасского района Самарской области задержан по подозрению в попытке передать 50 тыс.
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