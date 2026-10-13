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Царьград

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Директор «Русагро» из Самарской области арестован за взятку в 50 тысяч

Директор «Русагро» из Самарской области арестован за взятку в 50 тысяч

Директор оптовой продуктовой компании «Русагро» из Кинель-Черкасского района Самарской области задержан по подозрению в попытке передать 50 тыс.

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