Минобороны РФ: ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Министерство обороны РФ сообщает, что около 9 утра 2 октября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат над российским регионом, передает пресс-служба ведомства в Telegram.
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