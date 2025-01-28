Деньги, девочки и казино Медведева, прорыв Мирры и Шнайдер – чем запомнился Australian Open

Завершился огненный Australian Open – первый турнир «Большого шлема» 2025 года. В эти две недели января уместилось все: танцы Соболенко, громкие вылеты фаворитов, вмешательства австралийской фауны и судейские скандалы.
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