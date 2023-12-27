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Спички - не игрушка

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США снова обманули? До прибалтов только дошло, куда они вляпались. Эстония, Латвия и Литва надеются на милосердие русских

США снова обманули? До прибалтов только дошло, куда они вляпались. Эстония, Латвия и Литва надеются на милосердие русских

Прибалты, наконец, испугались – причём отнюдь не России, что характерно, а того, что их бросит в самый решающий момент любимый гегемон! Оказывается, на чуткую нервную систему Таллина, Риги и Вильнюса очень шибко повлияла судьба одного американского союзника, которого сейчас на глазах сливают! В Эстонии, Латвии и Литве начинают появляться сомнения относительно готовности США вступить в конфликт в поддержку этих стран.

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