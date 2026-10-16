Российские ВКС получили новые средства поражения, которые, по оценке военного эксперта Юрия Кнутова, позволяют атаковать военные предприятия и инфраструктурные объекты в западных регионах Украины.
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