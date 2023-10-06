Врач рассказала, кому вредно спать днем: проверьте, входите ли вы в этот список

Врач рассказала, кому вредно спать днем: проверьте, входите ли вы в этот списокВрач-эндокринолог и эксперт центра здоровья Verba Mayr Наталья Кирдянкина объяснила, что станет результатом слишком продолжительных сновидений.
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