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В Даугавпилсе запретили русский язык в детском саду, а в Киеве оштрафовали русскоязычного футбольного тренера

В Даугавпилсе запретили русский язык в детском саду, а в Киеве оштрафовали русскоязычного футбольного тренера

Табличка «Здесь говори по-латышски» появилась у детского учреждения в Даугавпилсе. По данным СМИ, этот детский сад расположен в русскоязычном районе Химия и раньше работал на русском, а позже перешёл на два языка.

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