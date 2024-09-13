"Микрон": российский модуль квантовой связи для смартфонов готов к использованию

"Микрон", ведущий производитель российской микроэлектроники, совместно с компанией QRate, Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и при поддержке АО "Центр исследований и разработок" (ЦИР) разработали уникальный прототип программно-аппаратного комплекса, который позволяет использовать технологию квантового распределения ключей в любых пользовательских устройствах.
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