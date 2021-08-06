Киев сделал шаг к полному отказу от выполнения Минских соглашений

Украинское правительство одобрило законопроект, предполагающий отказ Киева от Минских соглашений. Об этом заявил в своем Telegram-канале представитель Луганской Народной Республики в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Родион Мирошник.
Украинское правительство одобрило законопроект, предполагающий отказ Киева от Минских соглашений. Об этом заявил в своем Telegram-канале представитель Луганской Народной Республики в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Родион Мирошник.
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