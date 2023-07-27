Россия заявила о возмездии после удара украинского беспилотника возле московского штаба армии

Россия заявила о принятии жестких ответных мер против Украины после того, как утром в понедельник два беспилотника повредили здания в Москве, в том числе один рядом со штаб-квартирой Министерства обороны, что было названо наглым актом террора.
Россия заявила о принятии жестких ответных мер против Украины после того, как утром в понедельник два беспилотника повредили здания в Москве, в том числе один рядом со штаб-квартирой Министерства обороны, что было названо наглым актом террора.
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