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Россия заявила о возмездии после удара украинского беспилотника возле московского штаба армии

Россия заявила о возмездии после удара украинского беспилотника возле московского штаба армии

Россия заявила о принятии жестких ответных мер против Украины после того, как утром в понедельник два беспилотника повредили здания в Москве, в том числе один рядом со штаб-квартирой Министерства обороны, что было названо наглым актом террора.

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