Украинские кондиционеры – почему эта версия в Газе не работает

Марина

варварство и убийство ни в чем не повинных людей всегда омерзительно, с какой бы стороны это не было сделано (кстати, резню 40 детей уже признали фейком, а автор этого фейка, которую все протиражировали, уже сказала, что использовала непроверенную информацию!). Но беда в том, что сейчас Израиль мстит так, что эта месть становится более омерзительной, чем само преступление! И, кстати, даже совершенное преступление не дает индульгенции за убийства мирного населения!