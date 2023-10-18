Украинские кондиционеры – почему эта версия в Газе не работает

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Комментарии
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Raul Hernandez
А резать детей и стариков в кибуццах это видимо объяснимое варварство?
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13 час.
Михалыч
И опровергается версия ошибки при запуске ракеты палестинцами тем, что в догонку туда же была запущена вторая ракета (опять ошибка?).
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12 час.
Марина
варварство и убийство ни в чем не повинных людей всегда омерзительно, с какой бы стороны это не было сделано (кстати, резню 40 детей уже признали фейком, а автор этого фейка, которую все протиражировали, уже сказала, что использовала непроверенную информацию!). Но беда в том, что сейчас Израиль мстит так, что эта месть становится более омерзительной, чем само преступление! И, кстати, даже совершенное преступление не дает индульгенции за убийства мирного населения!
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12 час.

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