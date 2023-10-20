78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Никитееко
    Надо быть тупым идиотом чтобы не понимать откуда ноги растут.После Турала: как...
  • ЧилиИвано
    В итоге одно понятно - безбожники маловеры в молельных стенах Кремля - это беда тех людей, которыми они управляют уже...Недолго музыка иг...
  • Альберт
    Да они же дети. Это святое.. Ну, пальчиком пригрозили и отпустили. Им всего по 14 лет, они же малыши совсем ничего не...В Ленобласти подр...

Суд избрал меру пресечения двум участникам банды автоподставщиков

Сумма ущерба от их мошенничества составила более 1 млн рублей. Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения двум из десяти участникам банды автоподставщиков Алексею Токманю и Томми-Сантери Смирнову.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх