Суд избрал меру пресечения двум участникам банды автоподставщиков

Сумма ущерба от их мошенничества составила более 1 млн рублей. Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения двум из десяти участникам банды автоподставщиков Алексею Токманю и Томми-Сантери Смирнову.
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