Эксперт Сергеева: Россия не будет портить отношения с союзниками ради Вашингтона

Специалист уверена, что страна не станет «вилять хвостиком» перед США Политический консультант Мария Сергеева эфире радио Sputnik заявила, что Москва не будет портить отношения с союзниками в обмен на помощь Вашингтона.
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