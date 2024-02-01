Астролог рассказала о положении Венеры в натальной карте

Астролог Ольга Архангельская рассказала «Известиям» о положении Венеры в натальной карте.По словам эксперта, Венера — вторая планета от Солнца, в астрологии она отвечает за красоту, гармонию, чувственность, способность любить, наслаждение, выбор.