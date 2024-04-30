Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • лина любимцева
    НЕЛЬЗЯ ЭТО ДЕЛАТЬ!! Те украинцы, которым нужна была Россия - сразу приехали в Россию... А ТЕ, кто драпанул в Европу, ...Переедет миллион!...
  • ВлаДимир
    А что, без них прям не обойтись? Это Зеля недоделанный заявляет, что у нас в армию палками загоняют.Переедет миллион!...
  • Silver Kont
    Автор не радуется, а критически осмысливает ситуацию с хохлами-ждунами...Переедет миллион!...

Нацистская Прибалтика и Польша первыми выдадут украинцев Куiву

Нацистская Прибалтика и Польша первыми выдадут украинцев Куiву

В радикально-националистический курс прибалтийских режимов украинские беженцы вообще не вписываются, а у поляков появились проблемы на криминальном «рынке»: страны Евросоюза разделятся на тех, кто будет готов выдворять граждан Украины, подлежащих призыву, и тех, кто будет давать им убежище.

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