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По всем параметрам лучше Grok 4.6: новая модель Grok 4.7 с 2,1 трлн параметров готова к выходу

По всем параметрам лучше Grok 4.6: новая модель Grok 4.7 с 2,1 трлн параметров готова к выходу

Она выходит через 10 дней Илон Маск заявил, что следующая версия ИИ-модели xAI — Grok 4.7 — выйдет примерно через 10 дней.

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