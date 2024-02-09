В Смоленске наказали сотрудника полиции за незаконное помещение ребенка в центр для малолетних преступников

Стража порядка признали виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге Суд в Смоленской области взыскал с сотрудика полиции 50 000 рублей компенсации морального вреда в связи с незаконным помещением ребенка в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.