В Смоленске наказали сотрудника полиции за незаконное помещение ребенка в центр для малолетних преступников

Стража порядка признали виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге Суд в Смоленской области взыскал с сотрудика полиции 50 000 рублей компенсации морального вреда в связи с незаконным помещением ребенка в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
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