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Царьград

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Кузбасс вошел в топ-10 на соревнованиях по копанию могил

Кузбасс вошел в топ-10 на соревнованиях по копанию могил

Сборная Кемеровской области, в которую вошли представители Новокузнецка и Кемерова, приняла участие в профильных соревнованиях.

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