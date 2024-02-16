Флаг России водружён в центре Авдеевки

Продолжается крупный наступательный успех Армии России в Авдеевке. По состоянию на вечер пятницы 16 февраля, ВС РФ удалось взять под свой контроль уже центр Авдеевки, центральный парк города, больницу и железнодорожный вокзал.
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