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Калужские новости

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С 1 сентября калужские школьники будут изучать семьеведение

С 1 сентября калужские школьники будут изучать семьеведение

С 1 сентября для детей в калужских школах введут новый предмет - семьеведение. По мнению главы областного ЗАГСа Антохиной, это будет способствовать поддержке традиционных ценностей и позитивного отношения к семьеС 1 сентября для детей в калужских школах введут новый предмет - семьеведение.

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