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«Эту Олимпиаду запомнят как геноцидные Игры». Правозащитники призвали спортсменов говорить о проблеме уйгуров на Олимпиаде-2022 в Пекине

Правозащитники призвали спортсменов говорить о проблеме уйгуров на Олимпиаде-2022 в Пекине, несмотря на то, что многие сборные рекомендовали своим спортсменам воздержаться от критики в сторону властей Китая.

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