В ЕГЭ по русскому куча глупых ошибок - "зделать", "помагать". Это из-за мигрантов?

Выпускники школ, который в этом году сдавали ЕГЭ по русскому языку, наделали много интересных ошибок.
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Раньше уроки русского языка, математики и литературы были каждый день.