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Идеальный десерт на лето: рецепт мороженого тирамису без выпечки

Идеальный десерт на лето: рецепт мороженого тирамису без выпечки

Приготовление тирамису займёт немного времени и терпения, но в итоге вы получите настоящее удовольствие от своей работы и от вкуса этого замечательного десертаЛето — это тяжёлое время для пекарей, когда горячая погода делает работу с духовкой невыносимой.

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