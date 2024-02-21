Идеальный десерт на лето: рецепт мороженого тирамису без выпечки

Приготовление тирамису займёт немного времени и терпения, но в итоге вы получите настоящее удовольствие от своей работы и от вкуса этого замечательного десертаЛето — это тяжёлое время для пекарей, когда горячая погода делает работу с духовкой невыносимой.
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