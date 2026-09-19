США предупредили союзников о задержках поставок вооружения до пяти лет

Вашингтон уведомил своих партнеров по коалиции о том, что поставки некоторых категорий вооружений могут задержаться на срок до пяти лет, так как американской стороне необходимо восполнить собственные арсеналы.
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