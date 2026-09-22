The Times: Вестминстер почтит Толкина мемориалом весной

В Вестминстерском аббатстве установят мемориал Джону Р.Р. Толкину. Презентация пройдет следующей весной, отмечая 90-летие «Хоббита» и 50-летие «Сильмариллиона».
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