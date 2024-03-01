Булыкин о матче "Зенит" - "Спартак": первая официальная игра очень важная

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" рассказал, от чего будет зависеть зрелищность и количество голов в поединке.
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