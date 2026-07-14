В Тюменской области суд приговорил педофила к 13 годам тюрьмы

В Тюменской области мужчину осудили по делу о педофилии, сообщили в пресс-службе судов региона. Как следует из материалов дела, мужчина совершил преступление в отношении девочки, которая проживала с ним в одном доме и в силу возраста и особенностей развития не могла в полной мере осознавать происходящее и сопротивляться.
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