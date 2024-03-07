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Бондаренко: Назначение Басса говорит о подготовке смещения Зеленского

Бондаренко: Назначение Басса говорит о подготовке смещения Зеленского

Украинский политолог Кость Бондаренко заявил, что назначение в Америке дипломата Джона Басса вместо замгоссекретаря Виктории Нуланд свидетельствует о подготовке к смещению главы киевского режима Владимира Зеленского.

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