Украинский политолог Кость Бондаренко заявил, что назначение в Америке дипломата Джона Басса вместо замгоссекретаря Виктории Нуланд свидетельствует о подготовке к смещению главы киевского режима Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии