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Царьград

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Будут работать, пока не уберут весь мазут: Члены оперативного штаба прилетели в Анапу

Будут работать, пока не уберут весь мазут: Члены оперативного штаба прилетели в Анапу

Глава МЧС России Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба прибыли в Анапу, сообщает пресс-служба министерства.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Лет 10 будут тут жить с лопатами?
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