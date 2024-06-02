Пётр Акопов. Историческое решение. Путин отказал в легитимности не только Зеленскому

Заявление Владимира Путина о нелегитимности Владимира Зеленского — «мы отдаем себе отчёт в том, что легитимность действующего главы государства закончилась» — было ожидаемым, но это не отменяет различных толкований его смысла и целей.
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