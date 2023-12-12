Глава генштаба Чехии призвал к устрашению России ради мира с ней

Вооруженного противостояния между Россией и Чехией можно избежать только запугиванием и демонстрацией собственной военной мощи, заявил 11 декабря начальник генштаба Чешской Республики (ЧР) Карел Ржека на конференции «Готовы к борьбе?».
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