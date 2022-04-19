В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Дигорского района провели профилактическое мероприятие «Безопасный двор»

Инспектор по пропаганде провела профилактические беседы с детьми. Раздала памятки, информирующие о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, напомнила детям о правилах безопасного поведения во дворе, мерах безопасности при управлении велосипедами, а также необходимости быть внимательными при переходе проезжей части даже во дворах.