В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Дигорского района провели профилактическое мероприятие «Безопасный двор»

Инспектор по пропаганде провела профилактические беседы с детьми. Раздала памятки, информирующие о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, напомнила детям о правилах безопасного поведения во дворе, мерах безопасности при управлении велосипедами, а также необходимости быть внимательными при переходе проезжей части даже во дворах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх