Политнавигатор В России пора устроить чистки халатных высокопоставленных чиновников, которые на четвёртый год СВО не поняли, в какой опасности находится их страна.
Пора «встряхнуть» чиновников, позабывших что идёт война – Сивков
Комментарии
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Анна Эржибова
не на половину а больше чем половина особенно убрать всех мантур шадаев бабаян марушка сунлан наебулина и пр.кхм
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3 час.
Игорь Спиридонов
В первую очередь вернуть конфискацию имущества, да только как депутаты это сделают - "пчелы против мёда"?
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2 час.
сергей дружкин
всех едроссов гнать!в лесоповал отрабатывать за копейки!
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19 мин.
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