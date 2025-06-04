Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Пора «встряхнуть» чиновников, позабывших что идёт война – Сивков

Пора «встряхнуть» чиновников, позабывших что идёт война – Сивков

Политнавигатор В России пора устроить чистки халатных высокопоставленных чиновников, которые на четвёртый год СВО не поняли, в какой опасности находится их страна.

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Комментарии
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Анна Эржибова
не на половину а больше чем половина особенно убрать всех мантур шадаев бабаян марушка сунлан наебулина и пр.кхм
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3 час.
Игорь Спиридонов
В первую очередь вернуть конфискацию имущества, да только как депутаты это сделают - &quot;пчелы против мёда&quot;?
Ответить
2 час.
сергей дружкин
всех едроссов гнать!в лесоповал отрабатывать за копейки!
Ответить
19 мин.
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