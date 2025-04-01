‼️🇷🇺🇺🇦 Российские бойцы показали как ловят дроны ВСУ в боях за Часов Яр ▪️Наши ребята крепят сети к столбам на уровне 6 метров от земли.
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‼️🇷🇺🇺🇦 Российские бойцы показали как ловят дроны ВСУ в боях за Часов Яр ▪️Наши ребята крепят сети к столбам на уровне 6 метров от земли.
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