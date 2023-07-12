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Отношения РФ и КНР превзошли модель военного союза времен холодной войны

Отношения РФ и КНР превзошли модель военного союза времен холодной войны

Отношения России и Китая превзошли модель отношений военных союзов и кардинально отличаются от отношений между странами-членами НАТО, которые заняты блоковым противостоянием, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь 12 июля на брифинге.

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