Марсианский роботизированный вертолет впервые преодолел 705 метров за один полет

Тень Ingenuity во время 69-го полета над песками Марса / © NASA / JPL-Caltech По данным Лаборатории реактивного движения, Ingenuity находился в полете 135,4 секунды, двигаясь на высоте 16 метров с максимальной скоростью 10 метров в секунду.
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