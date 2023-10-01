Как понять и принять свои эмоции при измене или разводе

По мнению, психолога, члена Ассоциации когнетивно-поведенческой терапии, члена российской ассоциации EMDR Гули Галеевой, развод и измена — это серьезные жизненные испытания, которые могут вызывать сильные эмоции.
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