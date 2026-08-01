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Татьяна Ким выступила с обращением после атак на склады Wildberries

Татьяна Ким выступила с обращением после атак на склады Wildberries

Татьяна Ким выступила с обращением после атак на склады Wildberries. Владелица маркетплейса назвала налёты беспилотников форс-мажором, убытки от которого не возмещаются по закону, но заявила, что компания и правительство обсуждают помощь пострадавшему бизнесу.

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