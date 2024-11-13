Лавров: Приход Трампа не изменит позиции США по Украине

Вступление Дональда Трампа в должность президента США не изменит подхода к конфликту на Украине, так как Вашингтон стремится сохранить контроль над ситуацией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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