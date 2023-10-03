Политика как он...
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Политика как она есть

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О временах и смыслах. И беспочвенном оптимизме

О временах и смыслах. И беспочвенном оптимизме

Доброй ночи, Империя. Если вы хотите знать, как действуют американские юристы, посмотрите сериал “Форс-мажоры”.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
В РОССИИ ВСЁ ПРОЩЕ: У НАС ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА &quot;ГАС-ВЫБОРЫ&quot; И НИКАКИХ СУДОВ НАД ТЕХНИКОЙ, КАКИЕ БЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОНА НЕ ВЫДАЛА!!
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