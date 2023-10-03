Доброй ночи, Империя. Если вы хотите знать, как действуют американские юристы, посмотрите сериал “Форс-мажоры”.
О временах и смыслах. И беспочвенном оптимизме
Комментарии
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Владимир Соловьев
В РОССИИ ВСЁ ПРОЩЕ: У НАС ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА "ГАС-ВЫБОРЫ" И НИКАКИХ СУДОВ НАД ТЕХНИКОЙ, КАКИЕ БЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОНА НЕ ВЫДАЛА!!
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19 час.
Мария Беликова
У Трампа шансы стать президентом нулевые.
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18 час.
Игорь Василевский
Но она, система, выдает правильные результаты? Правильно, правильные. Ибо не важно - кто и как голосует, важно кто и как считает...
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18 час.
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